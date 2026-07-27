В Новосибирске открылась регистрация на посещение «Поезда Победы»

Экспозиция состоит из нескольких вагонов. Фото: канал Максима Кудрявцева в Макс

В Новосибирске открылась регистрация на посещение передвижного музея «Поезд Победы», который будет работать на вокзале «Новосибирск-Главный» с 28 по 30 июля. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в Макс.

Экспозиция состоит из нескольких вагонов, каждый из которых посвящен отдельному этапу Великой Отечественной войны. Посетители смогут пройти путь от первых трагических дней до победного мая 1945 года. В составе представлены полноразмерные скульптуры, подлинные вещи тех лет и создана атмосфера полного погружения.

Бесплатные билеты можно оформить на сайте поездпобеды.рф. Организаторы напоминают, что все билеты именные, поэтому нельзя регистрировать несколько билетов на одного человека. Для группового посещения нужно указать данные каждого участника. На сайте также доступен виртуальный тур по экспозиции.

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