Новосибирец заплатит 753 тысячи за затопление соседей

В результате порыва труб была затоплена нижерасположенная квартира. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Новосибирска взыскал убытки с владельца квартиры, затопившей соседей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что мужчина самовольно перенес стояки горячего и холодного водоснабжения без согласования с управляющей организацией. В результате порыва труб была затоплена нижерасположенная квартира.

Хозяин затопленной квартиры требовал возместить ущерб в размере 786 тысяч рублей. В итоге суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика 702 тысячи рублей материального ущерба, 51 тысячу убытков и расходы на госпошлину.

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