Мошенники продают новосибирцам билеты на несуществующие концерты

Злоумышленники и похищают деньги и данные карт. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Мошенники начали создавать фейковые сайты для продажи билетов на несуществующие концерты и спектакли, чтобы похищать деньги и личные данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Эксперт отметил, что такие ресурсы выглядят вполне достоверно: при попытке забронировать места на экране появляется схема зала, как при покупке настоящих билетов. Однако после выбора мест покупателя перенаправляют на поддельную страницу оплаты, замаскированную под систему быстрых платежей.

Через этот ресурс злоумышленники и похищают деньги и данные карт. Щербаченко посоветовал проверять информацию о мероприятиях на официальных сайтах организаторов и не переходить по подозрительным ссылкам.

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