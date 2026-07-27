Туман опустился на Новосибирск утром 27 июля

Сегодня в городе будет жарко. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля на Новосибирск опустился густой туман. Фото предоставил читатель КП-Новосибирск.

Напомним, сегодня днем в областном центре ожидается +24–29 градусов, в центре местами может быть еще жарче. Синоптики прогнозируют небольшие и местами умеренные дожди с грозами.

Высотки почти не видно из-за тумана. Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ветер северный, 3–8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

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