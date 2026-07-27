Специалисты не прогнозируют магнитных бурь в Новосибирске 27 июля

Показатель Kp не превысит отметки 4-. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 27 июля не ожидается магнитных бурь, вопреки появившейся в интернете информации. В ближайшие сутки магнитное поле Земли останется спокойным. Показатель Kp не превысит отметки 4-. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Более того, по прогнозам ученых, на всей предстоящей неделе также не предвидится геомагнитных возмущений. Существенных вспышек на Солнце, способных повлиять на магнитосферу планеты, не зафиксировано.

Предыдущая магнитная буря в Новосибирске произошла 23 июля. Тогда она достигла минимального уровня G1 и стала всего второй за месяц.

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