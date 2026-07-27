Фонарный столб упал на открытую дверь автомобиля в Новосибирске

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на парковке гипермаркета на проезде Энергетиков фонарный столб упал на открытую дверь автомобиля Chevrolet Niva. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в Макс.
Конструкцию снес водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. От удара столб рухнул прямо на припаркованную рядом машину.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал.
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