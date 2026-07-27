Пассажиры собрались в очереди у эскалатора в аэропорту Толмачево

Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В новосибирском аэропорту Толмачево 26 июля образовалась большая очередь у эскалатора. Об этом рассказала местная жительница в своих соцсетях.
Люди спускались на эскалаторе и попадали прямо в плотную толпу, в которой почти не было свободного места. Пассажиры прошли все проверки и спустились к автобусу, который должен был доставить их к самолету.
Однако автобус на тот момент не приехал, из-за чего люди скапливались в ограниченном пространстве и не могли пройти дальше.
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