Пассажиры собрались в очереди у эскалатора в аэропорту Толмачево

Автобус на тот момент не приехал. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 26 июля образовалась большая очередь у эскалатора. Об этом рассказала местная жительница в своих соцсетях.

Люди спускались на эскалаторе и попадали прямо в плотную толпу, в которой почти не было свободного места. Пассажиры прошли все проверки и спустились к автобусу, который должен был доставить их к самолету.

Однако автобус на тот момент не приехал, из-за чего люди скапливались в ограниченном пространстве и не могли пройти дальше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX