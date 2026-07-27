В новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются рейсы

Самые значительные изменения коснулись рейса в Эльгу. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 27 июля задерживаются пассажирские рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самые значительные изменения коснулись рейса в Эльгу. Вылет самолета R3 9915 перенесли с 2:10 на 17:05, задержка составила почти 15 часов. Рейс DP 6526 из Новосибирска в Шереметьево вместо 8:15 вылетит в 10:10. Встречный рейс DP 6525 из Москвы в Новосибирск задерживается с 7:35 до 9:30.

Кроме того, изменилось время прибытия трех рейсов с Дальнего Востока. Рейс S7 5240 из Хабаровска перенесли с 8:55 на 9:35. Рейс S7 5220 из Магадана вместо 11:40 прибудет в 12:09. Рейс S7 5258 из Южно-Сахалинска ожидается в 13:08, хотя по расписанию должен был сесть в 11:45.

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