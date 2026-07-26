Врач Кулова призвала тщательно мыть овощи и фрукты для избежания циклоспороза

Инфекционист рассказала, как передается заболевание и кто находится в группе риска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В американском штате Мичиган зарегистрировали вспышку циклоспороза — инфекционного заболевания, сопровождающегося тяжелой диареей. Врач-инфекционист Екатерина Кулова рассказала 360.ru, как можно заразиться и какие меры помогут избежать болезни.

По данным властей штата, циклоспорозом заболели более 2,6 тысячи человек. Обычно в регионе ежегодно выявляют лишь 40–50 случаев.

По словам Екатерины Куловой, заболевание вызывает простейший организм. Чаще всего заражение происходит через сырые овощи, фрукты, ягоды и зелень, на которые попали микрочастицы зараженных фекалий. При этом от больного человека инфекция практически не передается.

Основные симптомы циклоспороза — внезапная водянистая диарея, лихорадка, боли и спазмы в животе, тошнота, слабость и потеря веса. Особенно тяжело болезнь может протекать у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у ВИЧ-инфицированных и онкологических пациентов.

Специалист подчеркнула, что при появлении симптомов не стоит заниматься самолечением — необходимо обратиться к врачу. Для профилактики рекомендуется тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень, по возможности обдавать их кипятком, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, употреблять только свежие плоды, соблюдать правила личной гигиены и подвергать пищу достаточной термической обработке.

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