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НовостиОбщество26 июля 2026 16:00

Токсиколог Сиворонов предупредил о смертельно опасных грибах-двойниках

Специалист рассказал, как отличить настоящие лисички от ядовитых грибов
Екатерина ХАЛИМОВА
Специалист рассказал, как отличить настоящие лисички от ядовитых грибов

Специалист рассказал, как отличить настоящие лисички от ядовитых грибов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгар грибного сезона токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов напомнил, что в лесах вместе с лисичками встречаются опасные двойники. Некоторые из них могут быть смертельно ядовитыми. Об этом пишет Сiбдепо.

По словам специалиста, настоящую лисичку можно отличить по волнистым краям шляпки, складкам вместо пластинок и плотной ножке. При надавливании мякоть такого гриба слегка краснеет.

Ложная лисичка отличается более яркой окраской, ровными краями шляпки, тонкими пластинками и полой ножкой. Еще большую опасность представляет омфалот маслиновый. Этот редкий ядовитый гриб внешне похож на лисичку, однако растет не на земле, а на пнях и стволах отмирающих деревьев.

Константин Сиворонов призвал собирать только хорошо знакомые грибы, не брать их возле дорог и промышленных зон, не пробовать сырыми и обязательно подвергать термической обработке. При первых признаках отравления после употребления грибов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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