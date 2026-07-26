Токсиколог Сиворонов предупредил о смертельно опасных грибах-двойниках

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В разгар грибного сезона токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов напомнил, что в лесах вместе с лисичками встречаются опасные двойники. Некоторые из них могут быть смертельно ядовитыми. Об этом пишет Сiбдепо.
По словам специалиста, настоящую лисичку можно отличить по волнистым краям шляпки, складкам вместо пластинок и плотной ножке. При надавливании мякоть такого гриба слегка краснеет.
Ложная лисичка отличается более яркой окраской, ровными краями шляпки, тонкими пластинками и полой ножкой. Еще большую опасность представляет омфалот маслиновый. Этот редкий ядовитый гриб внешне похож на лисичку, однако растет не на земле, а на пнях и стволах отмирающих деревьев.
Константин Сиворонов призвал собирать только хорошо знакомые грибы, не брать их возле дорог и промышленных зон, не пробовать сырыми и обязательно подвергать термической обработке. При первых признаках отравления после употребления грибов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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