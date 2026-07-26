В Толмачево задерживаются три авиарейса из-за изменения расписания

Изменения коснулись вылета в Андижан и прилета самолетов из Казани и Баку Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В аэропорту Толмачево изменилось расписание нескольких рейсов. Задержаны вылет в Андижан, а также прилет самолетов из Казани и Баку. Об этом стало известно из онлайн-табло.

Наиболее длительная задержка коснулась рейса Новосибирск — Андижан авиакомпаний S7 Airlines и Uzbekistan Airways. Самолет должен был вылететь 26 июля в 21:20, однако расчетное время отправления перенесли на 03:00 27 июля.

Также позже прибудет рейс S7 из Казани. Вместо запланированных 20:20 самолет ожидается в Толмачево в 21:15 26 июля.

Кроме того, рейс S7 из Баку прибудет с задержкой на 25 минут. По расписанию самолет должен был приземлиться в 22:30, расчетное время прилета — 22:55.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX