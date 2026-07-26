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НовостиСпорт26 июля 2026 14:22

ФК «Сибирь» обыграла «Калугу»

Новосибирская команда выиграла выездной матч со счетом 1:0
Екатерина ХАЛИМОВА
Новосибирская команда выиграла выездной матч со счетом 1:0

Новосибирская команда выиграла выездной матч со счетом 1:0

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Сибирь» одержал вторую подряд победу на старте нового сезона. В выездном матче новосибирцы обыграли «Калугу» со счетом 1:0. Об этом сообщил футбольный клуб.

Встреча прошла на стадионе «Спутник» в Калуге. Единственный мяч в игре принес «Сибири» победу и позволил команде набрать очередные три очка.

В клубе поблагодарили болельщиков за поддержку и поздравили команду с успешным стартом сезона.

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