ФК «Сибирь» обыграла «Калугу»

Новосибирская команда выиграла выездной матч со счетом 1:0 Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футбольный клуб «Сибирь» одержал вторую подряд победу на старте нового сезона. В выездном матче новосибирцы обыграли «Калугу» со счетом 1:0. Об этом сообщил футбольный клуб.

Встреча прошла на стадионе «Спутник» в Калуге. Единственный мяч в игре принес «Сибири» победу и позволил команде набрать очередные три очка.

В клубе поблагодарили болельщиков за поддержку и поздравили команду с успешным стартом сезона.

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