В Новосибирске отметили День Крещения Руси крестным ходом

В Новосибирске состоялись торжества, посвященные Дню Крещения Руси. Верующие приняли участие в богослужении, крестном ходе и праздничной программе. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев.
Центром празднования по традиции стали Троице-Владимирский собор и Троицкий сквер.
Программа включала божественную литургию, торжественный молебен и крестный ход от стен собора к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. Вместе с митрополитом Новосибирским и Бердским Варфоломеем жители города почтили память Крестителя Руси общей молитвой.
Завершились торжества выступлением творческих коллективов и выставкой изделий народных мастеров.
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