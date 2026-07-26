В Новосибирске отметили День Крещения Руси крестным ходом

Главные праздничные мероприятия прошли у Троице-Владимирского собора и в Троицком сквере. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске состоялись торжества, посвященные Дню Крещения Руси. Верующие приняли участие в богослужении, крестном ходе и праздничной программе. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев.

Центром празднования по традиции стали Троице-Владимирский собор и Троицкий сквер.

Программа включала божественную литургию, торжественный молебен и крестный ход от стен собора к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. Вместе с митрополитом Новосибирским и Бердским Варфоломеем жители города почтили память Крестителя Руси общей молитвой.

Завершились торжества выступлением творческих коллективов и выставкой изделий народных мастеров.

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