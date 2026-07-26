В Кировском и Центральном районах Новосибирска аварийно отключили свет

Без электричества остались десятки домов на Бронных переулках, а также на улицах Достоевского, Ипподромской и Селезнева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Кировском и Центральном районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители нескольких десятков домов. Об этом стало известно с муниципального портала «Мой Новосибирск».

В Кировском районе отключение затронуло 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Бронные переулки. Причина — авария на трансформаторной подстанции ТП-223. Электричество отключили с 14:20 до 22:00.

В Центральном районе без света остались дома на улицах Достоевского, Ипподромской и Селезнева. Отключение на подстанции ТП-442 продлится с 19:00 до 22:00.

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