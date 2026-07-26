Курьер из Новосибирска украл у волгоградки 1,4 миллиона рублей

20-летний житель Новосибирска работал на мошенников, забирал деньги и прятал в тайники . Фото: стоп-кадр из видео МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде полиция задержала 20-летнего курьера из Новосибирска. Он похитил у местной жительницы более 1,4 миллиона рублей. Женщина передала деньги после звонка лжесотрудников силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Волгоградской области.

Афера началась с сообщения в мессенджере. Мошенники от имени коммунальной службы отправили ссылку, по которой женщина перешла и продиктовала код. На следующий день ей позвонили якобы из силовых структур и сказали, что ее сбережения под угрозой.

Полицейские задержали курьера мошенников из Новосибирска, похитившего у волгоградки 1,4 млн рублей

Женщина сняла 1,4 миллиона рублей, упаковала в пакет и передала курьеру. После этого связь оборвалась.

Оперативники задержали курьера — им оказался 20-летний житель Новосибирска. Он сознался, что получал задания от куратора, забирал деньги и относил их в тайники.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Фигурант задержан.

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