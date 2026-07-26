Следователь из Новосибирска Андрей Курских признан одним из лучших в России

В День следователя в Новосибирске наградили лучших сотрудников СК Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в День сотрудника российских органов следствия чествовали лучших работников. Награды получили следователи, внесшие особый вклад в раскрытие преступлений и защиту прав граждан. Об этом сообщили в эфире «Вести Новосибирск».

Следователям СК вручили благодарности и грамоты, подписанные руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.

Среди награжденных — руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Андрей Курских. Он признан одним из лучших руководителей районных следственных отделов в стране.

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