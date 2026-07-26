Новосибирских водителей предупредили об опасности на дорогах из-за ливней

В регионе ожидаются сильные дожди, грозы и крупный град Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция призвала автомобилистов Новосибирской области быть предельно осторожными за рулем из-за ухудшения погодных условий. В регионе прогнозируют сильные дожди, грозы и местами крупный град.

По данным Западно-Сибирского УГМС, непогода может осложнить дорожную обстановку.

Из-за дождя мокрый асфальт становится более скользким, что увеличивает тормозной путь и риск потери управления автомобилем. Кроме того, во время осадков значительно ухудшается видимость из-за дождя и брызг от проезжающего транспорта.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей и быть особенно внимательными во время поездок.

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