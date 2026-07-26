Новосибирцев попросили не посещать парки из-за грозы и града

26 июля в городе ожидаются сильные дожди, грозы и град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новосибирска попросили временно отказаться от прогулок в парках из-за ухудшения погоды. Предупреждение связано с прогнозом сильных дождей, гроз и возможного града. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

Администрация парков рекомендует воздержаться от их посещения до стабилизации погодных условий.

Тем, кто уже находится в парке, советуют не укрываться под большими деревьями, не оставлять детей без присмотра и быть готовыми покинуть открытую территорию при ухудшении погоды.

Посетителей также призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменением погодных условий.

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