«Поезд Победы» прибудет в Новосибирскую область 28 июля

Жители смогут посетить иммерсивную выставку до 30 июля по предварительной регистрации Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

С 28 по 30 июля в Новосибирске будет работать передвижная выставка «Поезд Победы». Регистрация для посещения откроется 27 июля. Об этом сообщили организаторы.

«Поезд Победы» представляет собой первую в мире иммерсивную инсталляцию, размещенную в движущемся железнодорожном составе. Экспозиция создает эффект полного присутствия и знакомит посетителей с событиями Великой Отечественной войны.

В основе проекта — история войны, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Посетители смогут пройти по вагонам поезда и увидеть тематические экспозиции, посвященные различным этапам военных лет.

Для посещения выставки необходимо заранее пройти регистрацию, которая откроется 27 июля.

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