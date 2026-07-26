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НовостиОбщество26 июля 2026 9:26

«Поезд Победы» прибудет в Новосибирскую область 28 июля

Жители смогут посетить иммерсивную выставку до 30 июля по предварительной регистрации
Екатерина ХАЛИМОВА
Жители смогут посетить иммерсивную выставку до 30 июля по предварительной регистрации

Жители смогут посетить иммерсивную выставку до 30 июля по предварительной регистрации

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

С 28 по 30 июля в Новосибирске будет работать передвижная выставка «Поезд Победы». Регистрация для посещения откроется 27 июля. Об этом сообщили организаторы.

«Поезд Победы» представляет собой первую в мире иммерсивную инсталляцию, размещенную в движущемся железнодорожном составе. Экспозиция создает эффект полного присутствия и знакомит посетителей с событиями Великой Отечественной войны.

В основе проекта — история войны, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Посетители смогут пройти по вагонам поезда и увидеть тематические экспозиции, посвященные различным этапам военных лет.

Для посещения выставки необходимо заранее пройти регистрацию, которая откроется 27 июля.

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