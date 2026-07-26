Новосибирские НКО привлекли почти полмиллиарда рублей на социальные проекты

Средства направят на реализацию сотен инициатив в сфере социальной поддержки, образования, культуры и спорта Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам грантовых конкурсов 2025–2026 годов некоммерческие организации и инициативные группы Новосибирской области привлекли почти 500 миллионов рублей на реализацию социальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Значительную часть финансирования выделил Фонд президентских грантов. В 2026 году победителями конкурса стали 59 проектов из Новосибирской области, которые получили в общей сложности почти 180 миллионов рублей.

Чаще всего поддержку получали проекты в сфере науки и просвещения, социального обслуживания, защиты семьи, материнства и детства. Уже с 1 сентября стартует новый конкурс Фонда президентских грантов. Подготовиться к участию НКО помогут Дом общественных организаций и Сибирский центр поддержки общественных инициатив.

Параллельно поддержку оказывает и регион. За 2025–2026 годы министерство региональной политики Новосибирской области провело три конкурса для социально ориентированных НКО. По их итогам финансирование получили 253 проекта на общую сумму почти 300 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX