Новосибирские НКО привлекли почти полмиллиарда рублей на социальные проекты

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По итогам грантовых конкурсов 2025–2026 годов некоммерческие организации и инициативные группы Новосибирской области привлекли почти 500 миллионов рублей на реализацию социальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Значительную часть финансирования выделил Фонд президентских грантов. В 2026 году победителями конкурса стали 59 проектов из Новосибирской области, которые получили в общей сложности почти 180 миллионов рублей.
Чаще всего поддержку получали проекты в сфере науки и просвещения, социального обслуживания, защиты семьи, материнства и детства. Уже с 1 сентября стартует новый конкурс Фонда президентских грантов. Подготовиться к участию НКО помогут Дом общественных организаций и Сибирский центр поддержки общественных инициатив.
Параллельно поддержку оказывает и регион. За 2025–2026 годы министерство региональной политики Новосибирской области провело три конкурса для социально ориентированных НКО. По их итогам финансирование получили 253 проекта на общую сумму почти 300 миллионов рублей.
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