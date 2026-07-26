Экс-глава УЭБиПК Новосибирской области Вялков подал жалобу на приговор за взятки

Апелляционные жалобы на судебное решение подали осужденный, его защитник и прокуратура Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимир Вялков обжаловал приговор, по которому получил 12 лет колонии строгого режима за получение взяток. Об этом стало известно из картотеки суда.

Апелляционная жалоба поступила в суд от самого Владимира Вялкова. Также судебное решение оспаривают его адвокат и государственный обвинитель. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Напомним, Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего руководителя УЭБиПК виновным в получении взяток на сумму более 69 млн рублей.

Суд назначил Владимиру Вялкову 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 138,5 млн рублей, лишил его специального звания и запретил в течение 10 лет занимать должности в правоохранительных органах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX