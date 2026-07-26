В Новосибирске полиция возбудила дело после ночной драки на Студенческой

Уголовное дело возбудили после драки на Студенческой в Новосибирске. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в ночь на 25 июля произошел серьезный конфликт на Студенческой. Группа молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет вступила в спор возле одного из местных баров. Ссора быстро переросла в массовую драку.

Очевидцы происшествия рассказали, что один из участников конфликта достал нож. Он нанес шесть ударов 21-летнему парню. Пострадавший получил тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области уже начали расследование. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и личности участников конфликта.

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