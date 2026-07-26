В Новосибирском зоопарке отмечают день тигра и леопарда

Новосибирский зоопарк сохраняет популяцию тигров и леопардов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июля в Новосибирском зоопарке отмечают Международный день тигра. В этом году праздник посвятили сразу двум редким кошкам – амурским тиграм и дальневосточным леопардам. Эти животные живут на Дальнем Востоке России и нуждаются в особой защите. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

История тигров в Новосибирском зоопарке началась еще в 1960 году. Настоящую династию удалось создать в 1970 году, когда привезли трех молодых особей. Первые тигрята появились в 1974 году. Также в коллекции зоопарка есть белые тигры. Это не отдельный вид, а особенная вариация бенгальских тигров. В 2024 году в зоопарк привезли белого тигренка по имени Кови.

Разведение дальневосточных леопардов в Новосибирске началось в 1970 году. С тех пор здесь родилось 53 детеныша, и все они внесены в племенную книгу. Сейчас у пары леопардов по кличкам Хилари и Дава подрастают трое малышей. Они появились на свет в апреле 2026 года. Один из предков этих леопардов, Николай, был спасен в Приморье в 2015 году. Он стал основателем новой генетической линии для многих зоопарков. Сотрудники зоопарка внимательно следят за каждой кошкой, изучая их характер и привычки.

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