Производство бумаги в Новосибирской области выросло на 40,5%

В Новосибирской области выпуск бумаги увеличился на 40,5%. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за январь-июнь 2026 года значительно вырос выпуск бумаги и бумажных изделий. По данным Новосибирскстата, прирост составил 40,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Это один из самых заметных показателей среди обрабатывающих производств региона.

В целом в обрабатывающем секторе произошел спад на 2,9%. Но некоторые отрасли показали уверенный рост. Например, производство одежды увеличилось на 165,2%, текстильных изделий – на 7,3%, химических веществ – на 6,6%, кожи – на 5,4%.

Снизились объемы в ряде других направлений. Выпуск автотранспортных средств упал на 55,1%, полиграфическая деятельность – на 42%, производство машин и оборудования – на 32,7%, кокса и нефтепродуктов – на 19,6%, неметаллической минеральной продукции – на 17,9%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечен рост на 1,2%. А вот в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов производство сократилось на 15,5%, в добыче полезных ископаемых – на 11,1%.

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