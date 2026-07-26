29 осужденных в Новосибирской области получили право на выезд из колоний

В первой половине 2026 года в Новосибирской области 29 осужденных выехали из мест заключения. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

В Новосибирской области 29 осужденных получили разрешение на выезды за пределы колоний и следственных изоляторов. Такую возможность предоставляют за хорошую учебу, добросовестный труд и участие в культурной жизни учреждений. Все поездки в первом полугодии 2026 года прошли в строгом соответствии с законом и под контролем руководства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, право на выезд полагается заключенным в исправительных колониях, колониях-поселениях и тем, кто работает в отрядах хозяйственного обслуживания в СИЗО. Эти поездки помогают людям решать бытовые вопросы и готовиться к жизни на свободе. Перед отъездом каждому выдают специальное удостоверение и объясняют правила поведения. Также осужденных предупреждают об ответственности за любые нарушения.

Начальник отдела воспитательной работы областного ведомства пояснил, что такие выезды важны для ресоциализации. Они позволяют людям поддерживать связи с родными и быстрее привыкать к жизни вне стен учреждения. Это помогает снизить риск совершения новых преступлений после освобождения.

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