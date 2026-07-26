Фестиваль ухи в Новосибирске перенесли из-за непогоды

Погода сорвала Фестиваль ухи в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция городских парков Новосибирска объявила о переносе Фестиваля ухи, который должен был пройти 26 июля в парке Бугринская роща. Причина – плохая погода.

- Мы так готовились к этому дню. Собирали команды, продумывали программу и ждали, чтобы снова встретиться с вами на берегу Бугринской рощи и попробовать уху. Но, увы, погода внесла свои коррективы, - сообщили в Дирекции.

Новая дата пока не назначена – о ней объявят дополнительно. Напомним, что фестиваль задумывался как летнее событие, посвященное рыбацким традициям и семейному отдыху. В программе значились рыбалка, дегустация ухи, музыка и развлечения для детей.

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