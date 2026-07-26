Дорогу в новосибирском Академгородке построят за 190 млн рублей

В Академгородке проложат дорогу за 190 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске объявили тендер на строительство дороги в Академгородке. Ее проложат от остановочной платформы Университетская до пересечения улицы Жемчужной с Университетским проспектом. Начальная цена контракта – 190,8 млн рублей. Конкурс проводит МКУ «Управление дорожного строительства». Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимают до 12 августа. Победитель конкурса должен будет выполнить работу в два этапа. Сначала – инженерные изыскания и подготовка проектной документации. Срок – до 18 октября 2027 года. Затем – строительство 600 метров проезжей части. Ее нужно сдать к 10 ноября 2028 года.

Дорога будет двухполосной, районного значения, с регулируемым движением. Подрядчик также смонтирует наружные электрические сети, линии связи, проложит канализацию и водопровод, выполнит благоустройство территории.

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