Пожар в 250 квадратных метров потушили на улице Героев Революции в Новосибирске

17 пожаров потушили в Новосибирской области за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 17 пожаров. В девяти случаях горели мусор и сухая трава. Спасатели также помогли четырем людям на воде и ликвидировали последствия восьми дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Один из пожаров случился ночью на улице Героев Революции в Новосибирске. Там загорелось неиспользуемое строение из бруса. На место прибыли 28 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Им потребовалось 37 минут, чтобы потушить огонь. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. В результате пожара повреждена крыша и обрушились перекрытия. К счастью, никто не пострадал.

Еще одно происшествие произошло на Новосибирском водохранилище. Спасатели МАСС оказали помощь четверым новосибирцам. Их моторная лодка заглохла в Советском районе. Из-за ухудшения погоды люди не могли самостоятельно добраться до берега. Спасатели отбуксировали лодку с пассажирами на сушу. Никому из них медицинская помощь не потребовалась.

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