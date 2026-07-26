Новосибирская область наращивает логистику с Казахстаном

Новосибирская область развивает транзит через Казахстан в Китай. Фото: правительство Новосибирской области

В Омске 24-25 июля прошел XXII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главной темой стала глобальная логистика. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников участвовал в пленарном заседании. С приветствием выступили президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Участники говорили о развитии транспортных коридоров, водных маршрутов и промышленной кооперации. Для Новосибирской области эти вопросы особенно важны – регион является крупным транспортно-логистическим узлом Сибири. Уже выстроены маршруты: Новосибирск – порты Дальнего Востока, Китай, Казахстан, страны Средней Азии, Москва и Петербург.

После переориентации грузопотоков на Восток нагрузка на инфраструктуру выросла, но это дало новые возможности. Быстро развивается маршрут Новосибирск – транзит через Казахстан – Китай. Также прорабатываются перевозки во Вьетнам, Пакистан и Шри-Ланку – по этим направлениям уже есть запросы.

Новосибирская область активно наращивает экспорт. Стратегия внешнеэкономической деятельности до 2030 года нацелена на диверсификацию экспорта, привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли и расширение торговли с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой. Главная цель – увеличить объем экспорта не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом за счет высокотехнологичной продукции, агропрома, туристических и образовательных услуг. Регион поддерживает экспортно ориентированные предприятия и продвигает местные товары и услуги за рубежом.

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