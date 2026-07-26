Мотоциклист погиб, врезавшись в фонарный столб в Новосибирске

Мотоциклист погиб в ДТП в Новосибирске. Фото: ГАИ Новосибирска

В Новосибирске рано утром 26 июля произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Авария случилась в Советском районе. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

36-летний водитель мотоцикла Honda ехал со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Русская. У дома 5Б по улице Вахтанговая он не справился с управлением и врезался в световую опору, которая находилась слева по ходу движения. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства трагедии.

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