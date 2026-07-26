Новосибирская область заняла шестое место в Сибири по размеру пенсий

Средняя пенсия в в Новосибирской области в июне составила 24 948,08 рубля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область заняла шестое место среди регионов Сибирского федерального округа по среднему размеру пенсии. Такие данные опубликовал Социальный фонд России по состоянию на 1 июня 2026 года.

В регионе на учете в системе Социального фонда состояли 785 175 пенсионеров. Из них 154 559 человек продолжали работать, а 630 616 не имели официальной занятости. Средний размер пенсионного обеспечения составил 24 948,08 рубля.

У работающих пенсионеров средняя выплата была ниже и достигала 23 210,97 рубля. Для неработающих пенсионеров показатель составил 25 373,83 рубля.

Новосибирская область оказалась в середине рейтинга среди десяти регионов Сибири. Выше показатели зафиксировали в Томской области – 27 859,65 рубля, Красноярском крае – 27 301,53 рубля, Иркутской области – 26 429,68 рубля, Кемеровской области – 25 720,28 рубля, а также в Республике Хакасия – 25 255,41 рубля.

Ниже Новосибирской области расположились Республика Тыва со средним размером пенсионного обеспечения 24 864,59 рубля, Омская область – 23 860,72 рубля, Алтайский край – 23 111,02 рубля, и Республика Алтай – 22 588,63 рубля.

В среднем по Сибирскому федеральному округу пенсионное обеспечение составило 25 437,12 рубля. По России в целом средний размер назначенного пенсионного обеспечения достиг 25 402,04 рубля.

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