В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

Сильные дожди и град ожидаются в Новосибирской области 26 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в региональном управлении РСЧС.

Утром и днем 26 июля ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах возможны очень сильные ливни и град.

Новосибирцам в период непогоды необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться на открытых пространствах, не укрываться под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, а также отключить электроприборы. В случае происшествий экстренные службы можно вызвать по номеру 112.

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