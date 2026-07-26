В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в региональном управлении РСЧС.
Утром и днем 26 июля ожидаются сильные дожди и грозы. При грозах возможны очень сильные ливни и град.
Новосибирцам в период непогоды необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться на открытых пространствах, не укрываться под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, а также отключить электроприборы. В случае происшествий экстренные службы можно вызвать по номеру 112.
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