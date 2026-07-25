Сомнолог Царева: «Постоянный недосып может привести к инсульту и инфаркту»

Одна бессонная ночь не страшна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-сомнолог предупредила о серьезных последствиях для здоровья из-за хронического недосыпа. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, врач-сомнолога и невролога Елену Цареву.

По словам эксперта, проблемы со сном могут возникнуть из-за неподходящей температуры в спальне. Чем глубже сон, тем ниже пульс, давление и температура тела. Если в комнате слишком жарко или холодно, человек начинает ворочаться, часто просыпается, долго засыпает, ощущает духоту или невозможность дышать. Одна бессонная ночь не страшна, но при постоянном недосыпе последствия накапливаются.

Сначала появляются отеки и круги под глазами из-за нарушения кровотока. Затем снижается оперативная память, возникает сонливость, повышается аппетит и тянет на вредную пищу, что ведет к набору веса даже при диетах и нагрузках. В итоге это может привести к повышению давления, аритмии, а в течение трех-пяти лет – к инсульту или инфаркту.

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