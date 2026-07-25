Диетолог Писарева: «Переедание арбуза вызывает спазмы и вздутие живота»

Арбуз богат быстроферментируемыми углеводами. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог предупредила о негативных последствиях для организма при чрезмерном употреблении арбуза. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на члена Общественной палаты РФ, президента Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирину Писареву.

По словам эксперта, злоупотребление ягодой может вызвать спазмы, вздутие живота и резкие скачки сахара. Арбуз почти на 90% состоит из воды с растворенными сахарами и солями, что создает высокое давление и дает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки.

Кроме того, арбуз богат быстроферментируемыми углеводами. У людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом их избыток вызывает вздутие, спазмы и диарею. При хронических заболеваниях почек ягода может спровоцировать защелачивание мочи, а также резко увеличить объем циркулирующей крови.

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