Юрист Бондарь: «За самовольные клумбы у многоквартирных домов грозит штраф»

Штраф для граждан составит от 5 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам напомнили о возможных штрафах за самовольные клумбы у многоквартирных домов. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

По словам эксперта, сами по себе цветы не нарушение. Проблемы возникают, если жилец без разрешения занял общий участок, изменил благоустройство двора или повредил городские насаждения. Земля вокруг дома – общая собственность, решение о клумбах принимают на собрании жильцов.

Штраф для граждан составит от 5 тысяч рублей, но не более 10 тысяч, если кадастровая стоимость участка не определена. В разных регионах суммы отличаются: например, в Санкт-Петербурге за повреждение зеленых насаждений штрафуют на 4–5 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX