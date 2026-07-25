В Новосибирской области ищут пропавшего 43-летнего мужчину с тату

Речь идет о Николае Валерьевиче Гриневе. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области ищут 43-летнего мужчину, который пропал 24 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Речь идет о Николае Валерьевиче Гриневе 1982 года рождения из села Мотково. Его рост около 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Особые приметы – татуировки на предплечьях. В день исчезновения он был одет в зеленую футболку и зеленые шорты.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины или видел его после 24 июля, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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