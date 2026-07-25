В Новосибирской области ищут пропавшую 52-летнюю женщину

Речь идет об Ирине Васильевне Ледовских. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

В Новосибирской области ищут 52-летнюю женщину, которая пропала 24 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Речь идет об Ирине Васильевне Ледовских 1973 года рождения из города Обь. Ее рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы до плеч и темные глаза. О том, во что она была одета в день исчезновения, информации нет.

Всех, кто знает о местонахождении женщины или видел ее после 24 июля, просят позвонить на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковики также призывают добровольцев присоединиться к розыску.

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