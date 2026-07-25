В Новосибирской области 541 переселенец получил гражданство РФ

Встречи с переселенцами проводятся регулярно. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области прошла встреча с соотечественниками, прибывшими из-за рубежа по Госпрограмме переселения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мероприятие состоялось 22 июля. В нем участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции и представитель регионального министерства труда и социального развития. Переселенцам разъяснили порядок получения гражданства, условия социальной поддержки и правила продления временного пребывания. Специалисты также рассказали, в каких подразделениях можно получить необходимую помощь, и ответили на многочисленные вопросы участников программы.

Всего с начала 2026 года на учет в регионе поставили 752 прибывших соотечественника и членов их семей. Из них 541 человек уже получили российское гражданство. Встречи с переселенцами проводятся регулярно, чтобы помочь им адаптироваться и разобраться в юридических вопросах.

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