Африканские львы живут в Новосибирском зоопарке с 1950-х годов

В Новосибирском зоопарке африканские львы живут на открытом воздухе круглый год, несмотря на суровый сибирский климат. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.
Хищники появились в зоопарке еще в 1950-х годах. В первые годы на зиму их переводили в теплый павильон, но с 1968 года львов перестали убирать в помещение. Теперь они находятся на улице постоянно, даже когда температура воздуха колеблется от плюс 36 градусов летом до минус 49 зимой.
Животные хорошо переносят холода. Взрослые особи и львята выходят на прогулки даже в сильные морозы. Лев считается одним из крупнейших представителей семейства кошачьих, в Новосибирске его содержание стало традицией, которая длится уже более семи десятилетий.
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