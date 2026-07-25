Африканские львы живут в Новосибирском зоопарке с 1950-х годов

Теперь они находятся на улице постоянно. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке африканские львы живут на открытом воздухе круглый год, несмотря на суровый сибирский климат. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Хищники появились в зоопарке еще в 1950-х годах. В первые годы на зиму их переводили в теплый павильон, но с 1968 года львов перестали убирать в помещение. Теперь они находятся на улице постоянно, даже когда температура воздуха колеблется от плюс 36 градусов летом до минус 49 зимой.

Животные хорошо переносят холода. Взрослые особи и львята выходят на прогулки даже в сильные морозы. Лев считается одним из крупнейших представителей семейства кошачьих, в Новосибирске его содержание стало традицией, которая длится уже более семи десятилетий.

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