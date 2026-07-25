В Новосибирске наградили сотрудников Следственного комитета

25 июля 1713 года Петр I подписал указ о создании следственной канцелярии. Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов следствия. Профессиональный праздник установили в 2013 году, а дата для него выбрана не случайно. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Именно 25 июля 1713 года Петр I подписал указ о создании следственной канцелярии, которую возглавил майор Михаил Волконский. Эти «майорские» канцелярии занимались самыми опасными коррупционными делами и подчинялись напрямую императору. Сегодня их преемником стал Следственный комитет, который, как и три века назад, не входит в структуру других органов власти и подчиняется непосредственно президенту.

В честь праздника в региональном управлении ведомства отметили грамотами и благодарностями сотрудников, которые показали высокие результаты в работе и успешно справлялись с особо сложными задачами. Исполняющий обязанности руководителя управления Антон Бадулин поблагодарил следователей за службу и пожелал им удачи и семейного благополучия.

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