Студенты создали аудиогид по селу Федосиха в Новосибирской области

Организаторы назвали проект погружением в атмосферу сибирской деревни. Фото: «Усадьба Русский двор»

В Коченевском районе Новосибирской области завершилась студенческая экспедиция, участники которой создали пеший аудиомаршрут по старинному селу. Об этом сообщили в паблике «Усадьба “Русский двор”».

Экспедиция проходила в селе Федосиха, основанном в 17 веке. Аудиогид включает не столько описание объектов, сколько позволяет узнать об истории села, его людях, событиях. Маршрут включает саму усадьбу «Русский двор», монумент Славы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, школу имени А.Я. Анцупова, местную дамбу и так далее.

Организаторы назвали проект погружением в атмосферу сибирской деревни, где история оживает на каждом шагу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX