Прилет семи рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Самый большой сдвиг у рейса из Еревана. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 25 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали несколько рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации табло, изменения коснулись восьми рейсов. Задержан вылет в Уфу (вместо 22:30 назначили 23:40), а также прибытие из Волгограда (с 19:20 на 21:15), Екатеринбурга (с 19:30 на 22:05), Москвы из Домодедово (с 19:45 на 20:30), Баку (с 19:50 на 21:10), Казани (с 20:20 на 20:55) и Челябинска (с 20:55 на 21:20).

Самый большой сдвиг у рейса из Еревана: вместо 23:00 он прибудет в 01:03 следующего дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX