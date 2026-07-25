В Новосибирской области 144,6 тысячи человек работают в сфере торговли

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП
В День работника торговли Новосибирскстат опубликовал данные о занятости и оборотах в этой сфере за прошлый год. По итогам 2025 года в торговле региона работали 144,6 тысячи человек.
Это 16% от всех занятых в области. Оборот розничной торговли составил 1,2 триллиона рублей, а оптовой – 2,8 триллиона. По этим показателям Новосибирская область стала первой среди всех регионов Сибирского федерального округа.
Сотрудники отрасли принимают поздравления с профессиональным праздником. Без них невозможно представить повседневную жизнь – от покупки продуктов до крупных приобретений. Статистика подтверждает значимость этой сферы для экономики региона.
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