В Новосибирской области 144,6 тысячи человек работают в сфере торговли

Оборот розничной торговли составил 1,2 триллиона рублей. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День работника торговли Новосибирскстат опубликовал данные о занятости и оборотах в этой сфере за прошлый год. По итогам 2025 года в торговле региона работали 144,6 тысячи человек.

Это 16% от всех занятых в области. Оборот розничной торговли составил 1,2 триллиона рублей, а оптовой – 2,8 триллиона. По этим показателям Новосибирская область стала первой среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Сотрудники отрасли принимают поздравления с профессиональным праздником. Без них невозможно представить повседневную жизнь – от покупки продуктов до крупных приобретений. Статистика подтверждает значимость этой сферы для экономики региона.

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