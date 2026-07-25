Спасатели эвакуировали четверых человек с Новосибирского водохранилища

Инцидент произошел днем. Фото: Спасатели МАСС

Сегодня спасатели эвакуировали четверых человек с лодки, которая заглохла на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел днем. Дежурный спасатель заметил в бинокль с вышки людей в полутора километрах от берега. Они подавали сигналы руками. На место сразу выехала оперативная группа. Погода резко менялась, поднималась волна, и лодку могло перевернуть в любой момент.

Когда спасатели подошли к пострадавшим, выяснилось, что у них заглох мотор и самостоятельно добраться до берега они не могли. Всех четверых эвакуировали на сушу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX