Машина сбила мальчика на велосипеде в Новосибирске

На месте работал наряд ДПС. Фото: ГАИ Новосибирской области

Днем 25 июля в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 15:45 на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель Ниссан Теана поворачивал налево и не пропустил велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал мальчик 2016 года рождения, характер травм пока уточняется.

На месте работал наряд ДПС. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX