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НовостиПроисшествия25 июля 2026 11:35

Машина сбила мальчика на велосипеде в Новосибирске

В результате ДТП пострадал мальчик 2016 года рождения
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
На месте работал наряд ДПС. Фото: ГАИ Новосибирской области

На месте работал наряд ДПС. Фото: ГАИ Новосибирской области

Днем 25 июля в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 15:45 на регулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель Ниссан Теана поворачивал налево и не пропустил велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал мальчик 2016 года рождения, характер травм пока уточняется.

На месте работал наряд ДПС. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.

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