В Новосибирске спасли запертую на балконе 5-летнюю девочку

Прибывшие спасатели быстро вскрыли дверь. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в Новосибирске спасатели эвакуировали из квартиры двух малолетних детей, оставшихся без присмотра взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Широкой. Прохожий заметил, что из открытого окна на третьем этаже высовывается маленький ребенок. Он попытался поговорить с ним, поднялся к квартире и постучал, но никто не открыл. Тогда мужчина сразу вызвал экстренные службы.

Прибывшие спасатели быстро вскрыли дверь. Внутри они обнаружили двухлетнего мальчика, а пятилетняя девочка в это время была заперта на балконе. Взрослых в квартире не оказалось. Детей передали сотрудникам полиции, которые теперь занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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