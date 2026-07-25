Мошенники просят деньги у новосибирцев под видом знакомых

Преступники обычно давят на эмоции. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирской области напомнили о правилах безопасности при получении просьб о деньгах в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Если от знакомого приходит сообщение с просьбой срочно занять деньги, не стоит сразу переводить средства. Велика вероятность, что аккаунт друга или родственника взломали, а текст написали мошенники. Сотрудники полиции рекомендуют прежде всего позвонить отправителю по номеру из телефонной книги, а не по тому, который может быть указан в мессенджере.

Если дозвониться не удается, можно задать в переписке вопрос, ответ на который знают только двое. Мошенники вряд ли владеют такими подробностями. Стоит обратить внимание и на стиль сообщения: неестественная лексика, нетипичные для человека формулировки или ошибки – явные поводы насторожиться. Преступники обычно давят на эмоции и требуют действовать немедленно.

Если вы убедились, что аккаунт взломали, предупредите других контакты этого человека и сообщите в поддержку мессенджера. Настоящие друзья и родственники поймут осторожность, а мошенники лишатся возможности обмануть доверчивых людей.

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