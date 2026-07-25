Прием документов на бюджет в вузы Новосибирска завершается 25 июля

До 1 августа включительно принимают согласия на зачисление от льготников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 25 июля, в новосибирских вузах заканчивается прием документов от абитуриентов, желающих поступить на бюджетные места. Конкурсные списки опубликуют на сайтах университетов и на портале «Госуслуги» 27 июля.

До 1 августа включительно принимают согласия на зачисление от льготников, победителей олимпиад и целевиков. Остальным бюджетникам дают время до 5 августа. Приказы о зачислении выйдут в две волны: 3 августа для льготных категорий и 7 августа для всех остальных. После этого изменить решение или отозвать документы уже не получится.

Магистратура завершает прием на бюджет по срокам, которые вузы устанавливают сами, но не позднее 20 августа. На платные места документы принимают дольше – до 20 сентября, причем это правило действует для всех направлений подготовки.

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