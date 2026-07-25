В Новосибирске введут автоштрафы за просроченные продукты в магазинах

Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября российские магазины начнут автоматически получать штрафы за продажу продуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаила Дубина.

Нововведение затронет все товары, у которых есть срок годности, в первую очередь продукты питания. Система будет работать по тому же принципу, что и дорожные камеры: нарушение фиксируется техникой, а постановление приходит без участия человека. Если касса пробьет просроченный товар в обход разрешительного режима, система автоматически сформирует проект постановления о нарушении.

Документ передадут в надзорный орган для подписания, после чего направят в личный кабинет провинившейся компании на портале "Госуслуги". Затем организации выставят штраф. Такой механизм уже обсуждали в прошлом году, и теперь он вступает в силу с первого дня осени.

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