В Новосибирской области за сутки потушили 8 пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 8 техногенных пожаров и 6 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ведомстве предупредили о сохранении высокой пожароопасности. В период с 25 по 29 июля местами в регионе прогнозируется четвертый класс горимости лесов.
Особое внимание спасатели уделяют безопасности людей на водных объектах. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при отдыхе у воды.
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