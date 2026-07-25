В Новосибирской области за сутки потушили 8 пожаров

В МЧС предупредили о сохранении высокой пожароопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 8 техногенных пожаров и 6 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве предупредили о сохранении высокой пожароопасности. В период с 25 по 29 июля местами в регионе прогнозируется четвертый класс горимости лесов.

Особое внимание спасатели уделяют безопасности людей на водных объектах. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при отдыхе у воды.

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